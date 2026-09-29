Die Sieger
Falstaff kürt die beliebtesten Wiener Schnitzel Österreichs 2026
Schnitzel ist nicht gleich Schnitzel: Beim Wiener Klassiker kommt es natürlich auf die Zutaten an. Beim großen Falstaff-Voting 2026 galt daher eine klare Vorgabe: Für die Teilnahme war ausschließlich Kalbfleisch zugelassen. Schnitzel vom Schwein oder von der Pute wurden nicht berücksichtigt. In das Ranking aufgenommen wurden nur Lokale, die das klassische Wiener Schnitzel vom Kalb auf ihrer Speisekarte führen.
Hier gibt es das beste Schnitzel in Ihrem Bundesland
Egal, ob im Gasthof, im Haubenrestaurant oder im Beisl: Diese Schnitzel haben die Herzen (und Gaumen) der Falstaff-Community erobert:
Wien: Plachuttas Gasthaus zur Oper, 1. Bezirk
Normalerweise weltberühmt für seinen Tafelspitz, beweist die Familie Plachutta, dass sie auch die meisterhaft soufflierte, goldgelbe Panier in absoluter Perfektion beherrscht.
Niederösterreich: Restaurant Langer, Erlauf
Das charmante Restaurant setzte sich in einem starken Umfeld durch und gilt 2026 als absoluter Hotspot für Schnitzel-Liebhaber.
Burgenland: Greisslerei beim Taubenkobel, Schützen am Gebirge
Die legendäre Greisslerei der Familie Eselböck liefert nicht nur Haute Cuisine, sondern offensichtlich auch das beste Schnitzel des Burgenlands.
Steiermark: Wirtshaus Steirereck am Pogusch, Turnau
Das Wirtshaus am Pogusch steht seit jeher für österreichische Esskultur der Extraklasse, kein Wunder, dass auch das Kalbsschnitzel hier sensationell schmeckt.
Kärnten: Der Tschebull, Villach
Eine echte Institution am Faaker See. Wer am "Tschebull" in Villach einkehrt, darf sich über das offiziell beste Schnitzel des südlichsten Bundeslandes freuen.
Oberösterreich: Keplingerwirt, St. Johann am Wimberg
Urige Gemütlichkeit trifft auf meisterliches Handwerk. Der Keplingerwirt bringt ehrliche Wirtshauskultur auf den Teller und sichert sich die Goldmedaille in Oberösterreich.
Salzburg: Restaurant Meissl & Schadn, Salzburg-Stadt
Das Meissl & Schadn zelebriert die Schnitzelkultur wie kaum ein Zweiter, hier wird das Klopfen und Panieren als Kunstform vor den Augen der Gäste gefeiert.
Tirol: Wilder Mann, Lans
Traditionell, ehrlich und unverfälscht. Im "Wilden Mann" lässt man sich das original Kalbsschnitzel genau so schmecken, wie es in den Alpen sein muss.
Vorarlberg: Romantik Hotel "Die Krone von Lech", Lech
Nach einem Tag in den Bergen gibt es kaum etwas Besseres als das Schnitzel der "Krone".
Die Bundeslandsieger im Überblick
Wien
- Plachuttas Gasthaus zur Oper, 1010
- Figlmüller Bäckerstraße, 1010
- Meissl & Schadn, 1010
- Pichlmaiers zum Herkner, 1170
- Zum Schwarzen Kameel, 1010
- Huth Gastwirtschaft, 1010
- Café Imperial, 1010
- Meixners Gastwirtschaft, 1100
- Witwe Bolte, 1070
- Restaurant Rote Bar, 1010
Niederösterreich
- Restaurant Langer, 3253 Erlauf
- Landhaus Bacher, 3512 Mautern an der Donau
- Triad, 2853 Krumbach
- Der Knappenhof, 2651 Reichenau an der Rax
- Hotel Restaurant zur Post, 3390 Melk
Burgenland
- Greisslerei beim Taubenkobel, 7081 Schützen am Gebirge
- Gasthof Zur Traube, 7311 Neckenmarkt
- Gasthaus Fuchs, 7331 Weppersdorf
- Die Alm by Rabina, 7000 Eisenstadt
- Restaurant Ruckendorfer, 7000 Eisenstadt
Oberösterreich
- Keplingerwirt, 4172 St. Johann am Wimberg
- Aichinger Das Bräu, 4865 Nußdorf am Attersee
- Göttfried, 4020 Linz
- Gasthof Rahofer, 4484 Kronstorf
- Qube, 4040 Linz
Salzburg
- Restaurant Meissl & Schadn, 5020 Salzburg
- Neuwirt, 5424 Bad Vigaun
- Landgasthof Rechenwirt, 5061 Glasenbach/ Elsbethen
- Gasthaus Hinterbrühl, 5020 Salzburg
- Sacher Grill, 5020 Salzburg
Steiermark
- Wirtshaus Steirereck am Pogusch, 8625 Turnau
- Landhauskeller, 8010 Graz
- Mohrenwirt Graz, 8020 Graz
- Wirtshaus Römerstein, 8990 Bad Aussee
- Kreuzwirt, 8051 Thal
Kärnten
- Der Tschebull, 9580 Villach
- Frierss Feines Haus, 9500 Villach
- Oscar, 9020 Klagenfurt
- Hotel Schloss Seefels, 9212 Pörtschach am Wörthersee
- Bistro Sehnsucht, 9081 Sekirn
Tirol
- Wilder Mann, 6072 Lans
- Restaurant Liebstöckl, 6272 Kaltenbach
- Restaurant Sailer, 6020 Innsbruck
- Alpenhotel Kramerwirt, 6290 Mayrhofen
- Grubers Restaurant, 6320 Angerberg
Vorarlberg
- Romantik Hotel "Die Krone von Lech", 6764 Lech
- Gasthof Löwen, 6774 Tschagguns
- Gasthof Adler, 6933 Doren
- Der Löwen, 6700 Bludenz
- Restaurant Vju, 6911 Lochau
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