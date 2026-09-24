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Speisekarten in Kroatien: Darum gibt es jetzt zwei Preise

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Touristen in Kroatien müssen sich bei ihrem nächsten Restaurantbesuch auf Neuerungen einstellen. Ab 1. Oktober gibt es doppelte Preise auf Speisekarten und ein striktes Getränke-Verbot.
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Wer künftig in Kroatien essen geht, wird sich beim Blick in die Speisekarte womöglich wundern. Die kroatische Regierung hat strenge Regeln für die Gastronomie beschlossen, die Kunden zu mehr Transparenz verhelfen sollen. Das neue Gesetz tritt am Donnerstag (1. Oktober) in Kraft.

Preisanker für mehr Transparenz

Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es in Restaurants und Cafés künftig eine doppelte Preisangabe. Neben dem aktuell gültigen Preis für ein Gericht oder Getränk muss zwingend ein historischer Referenzpreis ausgewiesen werden. Als Stichtag gilt dabei jener Betrag, der in dem jeweiligen Lokal am 10. September verlangt wurde.

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Regel gilt auch im Internet

Diese neue Pflicht zur doppelten Preisangabe betrifft nicht nur die klassisch gedruckte Speisekarte, die den Gästen direkt am Tisch gereicht wird. Auch auf sämtlichen Werbematerialien sowie auf den digitalen Preislisten auf den Websites der Lokale müssen beide Kostenpunkte künftig gut sichtbar angeführt sein.

Jugendschutz neu

Neben den Preisen gibt es auch ein neues Jugendschutzgesetz, das vor allem junge Gäste betrifft. Die Regierung verbietet den Verkauf und Ausschank von Energy-Drinks an Minderjährige in der gesamten Gastronomie.

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