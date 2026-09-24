Only-Fans-Star Bonnie Blue verscherbelt Babynamen

Verrückt: Die britische Pornodarstellerin versteigerte den Namen ihres neugeborenen Sohnes. SO heißt das Kind jetzt!

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Die meisten Menschen verbringen Monate mit der Suche nach dem perfekten Namen für ihr Baby. Sie erstellen Listen, diskutieren, fügen Namen hinzu und streichen andere wieder. Bis sie ENDLICH den richtigen Namen finden. Das ist auch verständlich, schließlich soll das Kind einen besonderen Namen tragen, den es im besten Fall auch mag.

Verantwortung abgegeben

Die umstrittene Pornodarstellerin Bonnie Blue wurde Ende August erstmals Mutter. Stolz gab sie die Geburt ihres ersten Sohnes via Instagram bekannt. Der Kaiserschnitt war nicht so schlimm, wie sie gedacht hatte, erzählte sie.

Farce um Babynamen

Wer schon die ganze Zeit wissen wollte, wie Bonnie, die auf Only Fans ein Vermögen verdient, ihren kleinen Schatz nun genannt hat, musste Geduld aufbringen. Jetzt, Wochen nach der Entbindung, steht der Name endlich fest. Das schockierende Detail: Bonnie Blue hat seinen Namen einfach verkauft.

Sie startete eine Auktion und gab dem Meistbietenden den Zuschlag. Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, überließ die Entscheidung für die stolze Summe von 1,2 Millionen Pfund (rund 1,4 Millionen Euro) einer britischen Onlineplattform für Sportwetten und Krypto-Casinospiel namens BetBolt. Das Unternehmen nutzte die Gelegenheit, um den Buben zu einem lebenden PR-Gag zu machen: Er heißt jetzt wohl ernsthaft BetBolt!

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Als nächstes steht ein Termin beim Amt an, um den Namen eintragen zu lassen. Kritik prallt an Bonnie Blue übrigens eiskalt ab: "An alle, die sagen, das ist widerlich oder Rage Bait: Würdet ihr euer Kind für 1,2 Millionen Pfund nicht umbenennen? Ich weiß, ihr würdet!"