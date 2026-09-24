Kaltfront mit Starkregen rollt auf uns zu

Am Donnerstag zieht im Osten Österreichs nasses Wetter auf. Teils kräftige Schauer und Gewitter rollen am Abend über Wien und Niederösterreich hinweg.

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Eine Kaltfront erreicht am Donnerstag den östlichen Alpenraum, während sich ein Höhentief von Deutschland in Richtung Balkanhalbinsel verlagert. Dadurch setzen sich in Österreich vorübergehend wieder unbeständige Wetterverhältnisse durch.

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Kräftige Schauer im Anmarsch

Für Wien und Niederösterreich bedeutet diese Wetterlage wieder Nässe. Donnerstagabend ziehen vom Norden her teils kräftige Schauer sowie Gewitter über Niederösterreich und Wien hinweg, erklärt Clemens Grohs von Kachelmannwetter dazu.

Ruhiges Wetter am Wochenende

Lange bleibt es allerdings nicht unbeständig im Osten. Bereits ab Freitag baut sich erneut ein kräftiges Hoch auf. Dieses hält sich über das Wochenende und sorgt nicht nur für ruhiges, sondern auch wieder für spätsommerliches Wetter.