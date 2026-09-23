"High Meat": Männer essen extrem gelagertes Gammelfleisch

Auf Social Media geht ein neuer Ekel-Trend namens "High Meat" viral. Männer essen extrem lang gelagertes Rohfleisch und erhoffen sich Vorteile.

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Schwarz verfärbte Hühnerleber, schleimiges Fleisch und ein Geruch, bei dem sich wohl so mancher Magen umdreht: Was normalerweise ohne Umweg im Mistkübel landen würde, wird auf Social Media plötzlich stolz in die Kamera gehalten und anschließend gegessen. Hinter dem gewöhnungsbedürftigen Trend steckt sogenanntes "High Meat". Vor allem Männer aus der "Carnivore"-Szene versprechen sich davon erstaunliche Effekte.

Das soll es bewirken

Das monatelang gelagerte rohe Fleisch soll den Anhängern zufolge folgende Vorteile bringen: mehr Energie im Alltag und beim Training, eine bessere Verdauung, Euphorie sowie höhere Testosteronwerte.

Zweifelhafte Versprechen auf TikTok

Das Problem an der Sache: Für diese Versprechen fehlen bislang überzeugende wissenschaftliche Belege. Einer der Befürworter ist der TikToker Marcus Yyoung. In seinen Videos verspeist er unter anderem rohe Leber, die nach eigenen Angaben bereits vier Monate in seinem Kühlschrank gelegen hat. Die darin enthaltenen Bakterien würden den Darm "entgiften", mehr Vitamin K2 liefern und sogar für Euphorie sorgen, behauptet der Influencer.

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Durch zusätzliche Bakterien im Darm werde außerdem die Produktion von Dopamin und Serotonin angekurbelt. Yyoung bezeichnet "High Meat" deshalb sogar als eine Art "Antidepressivum". Auch geschmacklich klingt das Experiment allerdings wenig verlockend: Er selbst beschreibt das Fleisch unter anderem als bitter und schleimig.

Gesundheitliche Gefahren

Dass der Verzehr solcher Lebensmittel das Training, die Darmflora oder den Hormonhaushalt verbessert, ist nicht bewiesen. Vielmehr birgt der bedenkliche Trend rund um das rohe Fleisch laut Angaben echte gesundheitliche Gefahren.