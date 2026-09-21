Ex-CEO lässt KLM-Flug umkehren

Ausgerechnet der ehemalige CEO von KLM war schuld, dass der KLM-Flug KL735 über dem Atlantik umdrehen musste.

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Wer selbst einmal eine Airline geleitet hat, sollte mit den Sicherheitsbestimmungen, die an Bord gelten, bestens vertraut sein. Im Fall eines ehemaligen CEOs von KLM war das nicht der Fall: Der Mann stieg mit einer Powerbank im Handgepäck in den Flieger, um von Amsterdam nach Curaçao zu reisen. Allerdings erfüllte das Gerät wohl nicht die Auflagen zur Mitnahme.

Knall in Business Class

Wie RTL Nieuws berichtet, soll es sich bei dem Mann um Camiel Eurlings handeln. Der schlief, als es plötzlich einen lautet Knall gab, der die Business Class erschütterte. Auf die Explosion folgte ein Feuer, das von der Crew zum Glück schnell gelöscht werden konnte.

Kabine beschädigt

Laut RTL Nieuws wurde ein Passagier durch die Explosion leicht verletzt, die Kabine stark beschädigt. Das belegt Foto- und Videomaterial, das auf X gepostet wurde.

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Was streng verboten ist: Die Powerbank während des Flugs zu nutzen oder zu laden. Dabei kann sie überhitzen und explodieren. Genau über diese Regel hat der Mann sich offenbar hinweggesetzt - er soll das Gerät geladen haben.

Die Maschine mit 322 Passagieren kehrte aus Sicherheitsgründen zum Flughafen Schiphol in Amsterdam zurück. Die Reisenden konnten erst am nächsten Tag wieder abheben.