Temu ruft Spielzeugbagger zurück

Achtung vor diesem Kinderspielzeug: Es kann schlimme Folgen haben.

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Er ist spottbillig und kann leuchten: Der Temu-Spielzeugbagger mit der Identifikationsnummer 13656098635 und der Produkt-ID 601103548329489 ist ein echter Hit für Kids. Zumindest auf den ersten Blick. Jetzt hat sich herausgestellt, er kann schlimme Schäden verursachen.

Jetzt gab Temu eine Warnung für das Kinderspielzeug heraus, berichtet produktwarnung.eu. Das Problem des Geräts, das über den Händler Nexus Play Labs verkauft wurde, liegt ausgerechnet in der LED-Beleuchtung, die Kinder magisch anzieht.

Rückruf

Testergebnisse zur verbauten LED-Gruppe ließen jetzt alle Alarmglocken schrillen: Sie haben die Anforderungen der Norm EN IEC 62115 nicht erfüllt. Temu ruft die Spielzeugbagger daher jetzt zurück, das sie ein Risiko für die Netzhaut darstellen können.

Es wird dringend geraten, die Bagger aus der Reichweite von Kindern zu entfernen und sicher zu verwahren. Wer eine Rückerstattung erwünscht, kann sich an den Kundenservice von Temu wenden. Der Verkauf wurde gestoppt.