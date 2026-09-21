Radar-Ausfall legt Flugverkehr an sieben Flughäfen lahm

Ein Radar-Ausfall in Philadelphia hat am Montag den Flugverkehr an sieben US-Flughäfen teilweise lahmgelegt.

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Am Montag wurden Flüge an sieben Flughäfen in New York, New Jersey und Pennsylvania zeitweise ausgesetzt. Hintergrund war der Ausfall einiger Radarfrequenzen des Anflugkontrollsystems am Flughafen Philadelphia. Dadurch war auch die Kommunikation bei der US-Flugsicherung gestört.

Vom Kontrollturm in Philadelphia wird der Luftverkehr an mehreren Flughäfen kontrolliert. Dazu gehören Philadelphia und Newark Liberty in New Jersey. Am John F. Kennedy International Airport, am LaGuardia Airport und am Westchester County Airport in New York kam es laut US-Flugsicherung zudem zu einem "elektrischen Problem". Auch an den Flughäfen in Boston und Teterboro in New Jersey ging laut Reuters zeitweise nichts mehr.

Backup-Verbindung ebenfalls ausgefallen

Das Radar hatte laut Behörden seine primäre Verbindung verloren. Beim Umschalten auf die Backup-Verbindung stellte sich heraus, dass das dafür benötigte Glasfaserkabel in New Jersey bei Bauarbeiten beschädigt worden war. Das Kabel sei etwa 183 Meter lang, sagte FAA-Chef Bryan Bedford.

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"Ein Bauarbeiterteam der Amtrak (Bahnunternehmen, anm. d. Red.) hat in New Jersey versehentlich eine Glasfaserleitung durchtrennt, was zu einem Telekommunikationsausfall führte und die FAA zwang, Flüge im Nordosten zu unterbrechen", bestätigte US-Verkehrsminister Sean Duffy auf X.

Gegen Abend sollte das Radar wieder funktionieren. Die Reparatur des Glasfaserkabels würde allerdings rund 13 Stunden dauern. Für Reisende an der US-Ostküste wurden weitere Verspätungen und Auswirkungen auf den Flugplan erwartet.

92 Flüge in Newark umgeleitet

Um das Problem zu beheben, müsse der gesamte Betrieb eingestellt und der Luftraum quasi "bereinigt" werden, um die Sicherheit aller Flüge zu gewährleisten, erklärte Bedford. Allein am Flughafen Newark wurden bislang 92 Flüge in andere Regionen umgeleitet. Wie viele Flüge insgesamt ausfielen, konnte Bedford zunächst nicht sagen.

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Erste Flugstopps aufgehoben

Am späteren Abend Mitteleuropäischer Zeit meldete Verkehrsminister Duffy schließlich, dass die Flugstopps am LaGuardia Airport in New York und am Flughafen Philadelphia wieder aufgehoben werden konnten.