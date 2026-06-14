Warum hat sich Nagelsmann drei Mal umgezogen?

Beim WM-Spiel gegen Curaçao lieferte nicht nur das Geschehen auf dem Rasen in Houston reichlich Gesprächsstoff. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zog die Blicke durch mehrfache Wechsel seiner Kleidung auf sich.

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Der 38-jährige Bundestrainer zeigte sich rund um das Spiel in Texas gleich in drei komplett unterschiedlichen Outfits. Bereits vor dem Anpfiff präsentierte sich Julian Nagelsmann in Houston ganz sportlich den Zuschauern. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine kurze schwarze Hose sowie ein schwarzes Adidas-Shirt, auf dem das Deutschland-Wappen zu sehen war.

Der erste Lookwechsel

Pünktlich zum Start der Partie war der sportliche Look allerdings Geschichte. Zur ersten Halbzeit lief der DFB-Coach in einem völlig veränderten Stil an der Seitenlinie auf. Statt der lockeren Sportkleidung wählte er diesmal ein gestreiftes Hemd, kombiniert mit einer weiten langen Hose und sportlichen Adidas-Sneakern.

Nummer drei nach der Pause

Wer nun vermutete, dass dies der einzige Kleidertausch des Tages bleiben sollte, wurde nach dem Seitenwechsel eines Besseren belehrt. Nach der Halbzeitpause kehrte Julian Nagelsmann nämlich schon wieder in einem neuen Look auf seine Trainerbank zurück. Für den zweiten Spielabschnitt fiel die Wahl auf ein schlichtes T-Shirt in Schwarz.

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Die Gründe bleiben offen

Über die genauen Hintergründe für diese mehrfachen Stilwechsel kann aktuell nur gerätselt werden. Ob die herrschenden Temperaturen im Stadion von Houston, eine vorab festgelegte Kleidungsstrategie oder schlichtweg ganz persönliche Vorlieben für die Aktion verantwortlich waren, blieb komplett ungeklärt.