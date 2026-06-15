Erdäpfel länger im Verkauf

Zu viele Erdäpfel, zu wenig Käufer! Die heimischen Bauern sitzen auf riesigen Lagerbeständen. Die europäische Politik reagiert jetzt darauf mit einer Verlängerung des Verkaufszeitraums für Lagererdäpfel.

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Noch knapp zwei Wochen gibt's heimische Lagererdäpfel in den Supermärkten – parallel zu den ersten "Heurigen"! Normalerweise ist die Saison für Lagerware bereits im Mai zu Ende, doch heuer muss der Berg an Kartoffeln erst abgebaut werden.

Ein wahres Preis-Drama

Der Grund: Im Vorjahr lief die Ernte in Niederösterreich fast perfekt – zu perfekt! 6.000 bis 8.000 Tonnen Erdäpfel wurden zu viel produziert. Die Folge: Der Preis ist im Keller. "Das ist nicht mehr kostendeckend", warnt Michael Bachl, Obmann der Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau.

Umdenken gefordert

Die Konsequenz für heuer: Viele Landwirte bauen deutlich weniger Erdäpfel an! Schon seit April hofften die Bauern auf die Verlängerung des Verkaufszeitraums. Zur Erinnerung: Vor nur drei Jahren war die Lage umgekehrt – Drahtwurm und Trockenheit vernichteten die Ernte, Österreich musste Kartoffeln aus dem Ausland importieren!