Madgeburg
© Getty

Festnahme

Wieder Magdeburg: 21-Jähriger plante Terror-Anschlag

15.12.25, 19:25
Teilen

Die deutsche Polizei hat einen möglichen Anschlag auf größere Menschenansammlungen vereitelt. 

Am Freitag nahmen Einsatzkräfte einen 21-jährigen Mann aus Zentralasien in der Landeshauptstadt fest. Auf Nachfrage der Volksstimme bestätigte das Innenministerium den Einsatz. Die Festnahme sei erfolgt, um die Umsetzung der vom Verdächtigen geäußerten Pläne für einen Anschlag auf größere Menschenmengen zu unterbinden. Zudem bestehe der Verdacht, dass die Tat islamistisch motiviert gewesen sein könnte.

Erinnerung an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt

Der Einsatz fällt in eine Phase erhöhter Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden, die erneut vor islamistisch motivierter Gewalt warnen. Erst vor rund einem Jahr hatte der Saudi-Araber Taleb A. mit seinem Fahrzeug den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerammt und dabei sechs Menschen getötet.

Auch zuletzt sorgten ähnliche Fälle für Alarm: In Niederbayern sollen mehrere Männer einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben. Gegen vier Tatverdächtige wurden Haftbefehle erlassen, auch hier gehen die Ermittler von einem islamistischen Hintergrund aus. Die Untersuchungen in Magdeburg dauern weiterhin an.

