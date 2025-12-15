Alles zu oe24VIP
Trévoux
© AFP

Sechs Opfer

Hausexplosion in Frankreich: Zwei Kinder tot

15.12.25, 21:32
Teilen

Zwei Kinder sind nach einer Explosion in einem Wohngebäude in der französischen Kleinstadt Trévoux nahe Lyon gestorben.  

Die Explosion ereignete sich im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses, wie die Präfektur mitteilte. Nach vorläufigen Angaben gab es sechs "Opfer", darunter die beiden Kinder. In französischen Medien war zuvor von mindestens fünf Verletzten die Rede.

Der Rettungseinsatz dauerte am Abend noch an. Bei zwei nahe gelegenen Schulen gab es zudem zerbrochene Fenster. Was die Explosion ausgelöst hatte, teilten die Behörden zunächst nicht mit. "Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich zu meiden", hieß es seitens der Präfektur. Es wurde demnach eine Notunterkunft und eine medizinisch-psychologische Notfallstelle eingerichtet.

