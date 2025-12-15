Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump
© Getty

Trump-Dekret

USA stufen Fentanyl als Massenvernichtungswaffe ein

15.12.25, 23:19
Teilen

Im vergangenen Jahrzehnt starben mehr als 450.000 US-Bürger an einer Überdosis synthetischer Opioide 

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Opioid Fentanyl per Erlass als Massenvernichtungswaffe einzustufen. "Mit diesem historischen Dekret, das ich heute unterzeichnen werde, stufen wir Fentanyl formell als Massenvernichtungswaffe ein - denn genau das ist es", sagte Trump am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das deutlich stärker als Morphin wirkt und im Zentrum der Drogenkrise in den USA steht.

Im vergangenen Jahrzehnt starben mehr als 450.000 US-Bürger an einer Überdosis synthetischer Opioide, Millionen weitere sind davon abhängig. Die US-Regierung wirft China vor, eine Hauptquelle für Fentanyl und seine Vorläufersubstanzen zu sein. Zudem wird die Droge aus Mexiko in die USA geschmuggelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden