USA stufen Fentanyl als Massenvernichtungswaffe ein

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Opioid Fentanyl per Erlass als Massenvernichtungswaffe einzustufen. "Mit diesem historischen Dekret, das ich heute unterzeichnen werde, stufen wir Fentanyl formell als Massenvernichtungswaffe ein - denn genau das ist es", sagte Trump am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das deutlich stärker als Morphin wirkt und im Zentrum der Drogenkrise in den USA steht.

Im vergangenen Jahrzehnt starben mehr als 450.000 US-Bürger an einer Überdosis synthetischer Opioide, Millionen weitere sind davon abhängig. Die US-Regierung wirft China vor, eine Hauptquelle für Fentanyl und seine Vorläufersubstanzen zu sein. Zudem wird die Droge aus Mexiko in die USA geschmuggelt.