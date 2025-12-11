Klinik Landstraße: Drei Stationen in Rekordzeit umgebaut

In der Klinik Landstraße zeigt sich, wie ein Spitalsumbau unter Hochdruck und ohne Unterbrechung des Betriebs funktionieren kann. In weniger als einem Jahr wurden drei Bereiche auf ein neues Niveau gebracht.

Die Klinik Landstraße wird derzeit umfassend modernisiert - nun wurden gleich drei wichtige Etappenziele erreicht. Je eine Station der Neurochirurgie, Inneren Medizin und Dermatologie erstrahlt in neuem Glanz und präsentiert sich jetzt technisch aufgerüstet und auf die Bedürfnisse von Personal und Patientinnen abgestimmt. "Diese jüngsten Meilensteine zeigen, dass der Wiener Gesundheitsverbund mit dem größten Modernisierungsprojekt seiner Geschichte auf einem gutem Weg ist", sagt Herwig Wetzlinger, Generaldirektorin-Stellvertreter des Wiener Gesundheitsverbundes.

© David Bohmann

Umbau im laufenden Betrieb

Die Bauarbeiten fanden während des laufenden Klinikbetriebs statt und wurden präzise koordiniert. Alle Sanierungsarbeiten fanden bei laufendem Klinikbetrieb statt und konnten pünktlich abgeschlossen werden. So dauerten die Baumaßnahmen in Neurochirurgie und Inneren Medizin nur je rund acht Monate. Auch die Dermatologische Ambulanz konnte nach nicht einmal einem Jahr wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren. "Der Umbau im laufenden Betrieb ist eine große Herausforderung und erfordert enorme Expertise. Wir können diese bereitstellen und das Modernisierungsprojekt dementsprechend planmäßig vorantreiben", sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH.

Mitarbeiter wurden in Planung einbezogen

Die Mitarbeiter und Patienten finden in der Neurochirurgie, der 1. Medizinischen Abteilung und der Dermatologischen Ambulanz nun also ein hochmodernes Umfeld vor. "Alles ist neu, es ist hell und freundlich", erzählt etwa Claudia Fritz, Stationsleitung Pflege Neurochirurgie. Egal ob bei den eingesetzten Farben, Designs und Einrichtungen - das Personal wurde in den Planungsprozess einbezogen.

© David Bohmann

In Sachen funktioneller und technischer Ausstattung lassen die neu sanierten Bereiche jedenfalls keine Wünsche offen. Eine kluge Raumaufteilung und Raumnutzung sorgen für optimierte Arbeitsplätze, verbesserte Arbeitsabläufe und nicht zuletzt mehr Komfort für Patienten. "Im Gang wurden Nischen geschaffen, die echt praktisch sind", nennt Pfleger Dominik Hruska von der 1. Medizinischen Abteilung ein kleines Detail, das aber große Wirkung hat. Auch hier wurde der Stauraum an moderne Anforderungen und Bedürfnisse angepasst. So finden etwa Laptop-Wägen Platz, die somit schnell und jederzeit zur Verfügung stehen.

Kühldecke, Glockensystem und Monitoring

In der Dermatologischen Ambulanz profitieren Patienten neben der topmodernen Ausstattung auch von einer neu eingebauten Kühldecke und einem dementsprechend guten Raumklima. In den Stationen sind nun liebevoll gestaltete Ein- bis Dreibettzimmer die Norm. Ein verbessertes Glockensystem und Monitoring ermöglichen dort zudem ein noch schnelleres Eingreifen in Notsituationen. Auch die Anzahl der Sanitärmöglichkeiten wurde erhöht.

Modernisierung läuft bis 2027

Insgesamt wurden in der Klinik Landstraße bereits 12 von 17 geplanten Stationen saniert. Ebenso fertiggestellt sind neben der Dermatologischen Ambulanz auch die Ambulanzen für Urologie, Logopädie und Pneumologie sowie zwei OP-Räume. Alle weiteren Modernisierungsmaßnahmen, wie etwa der Bau der neuen Erstversorgungsambulanz, deren Spatenstich im Frühjahr erfolgt, werden wie geplant bis 2027 durchgeführt.