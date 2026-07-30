Älteste Badenerin feiert 105. Geburtstag

Ihren unglaublichen 105. Geburtstag feierte kürzlich die Niederösterreicherin Hertha Figl im Pflege- und Betreuungszentrum gemeinsam mit ihrer Familie und zahlreichen Ehrengästen.

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Vizebürgermeister Jowi Trenner, Gemeinderätin Gerlinde Brendinger und Paul Klampfl von der Bezirkshauptmannschaft Baden überbrachten der Jubilarin im Namen der Stadt und des Landes NÖ herzliche Glückwünsche sowie Ehrengeschenke.

Auch Lena Fritz-Reicher und Hermann Köhler vom Direktorium des Pflege- und Betreuungszentrums Baden schlossen sich den Gratulationen an und würdigten den beeindruckenden Lebensweg der ältesten Badenerin.

Bemerkenswerte Vergangenheit

Hertha Figl wurde 1921 in Wien geboren, verbrachte dort ihre Kindheit und Jugend, gründete eine Familie und war bis zu ihrer Pensionierung bei der Zentralsparkasse beschäftigt. Bereits in jungen Jahren feierte sie sportliche Erfolge als Eiskunstläuferin und wurde zweimal österreichische Staatsmeisterin. Heute blickt sie auf ein erfülltes Familienleben mit zwei Söhnen, vier Enkelkindern und vier Urenkerl zurück.