NÖ: 34 Förder-Millionen stärken Regionen

Die seit 1987 bestehende ecoplus Regionalförderung soll niederösterreichische Gemeinden, Initiativen und Vereine bei der aktiven Weiterentwicklung ihrer Heimat unterstützen.

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Im ersten Halbjahr 2026 wurden 74 Regionalförder- und LEADER-Projekte (darunter Vorhaben wie die Amethystwelt Maissau und das Betriebsgebiet Wagram Land) mit über 34 Millionen Euro Landesmitteln gefördert.

Dies soll in den Regionen Gesamtinvestitionen von mehr als 86 Millionen Euro ausgelöst haben. Zudem brachten 45 der Vorhaben als Teil des EU-LEADER-Programms zusätzlich rund 1,3 Millionen Euro an EU-Fördermitteln nach Niederösterreich.

"Niederösterreich lebt von der Stärke seiner Regionen"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht diesen Erfolg und die Bedeutung lokaler Ideen: "Niederösterreich lebt von der Stärke seiner Regionen. Die Menschen vor Ort wissen am besten, was ihre Heimat braucht. [...] Das bringt Wertschöpfung, sichert Arbeitsplätze und stärkt die Lebensqualität in allen Landesteilen."

Neben der finanziellen Hilfe biete ecoplus auch umfassende Beratungs- und Abwicklungsservices an, wobei Förderanträge bequem über ein Online-Portal eingereicht werden können. ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und Prokurist Bernhard Ebner fassen diesen ganzheitlichen Ansatz zusammen: "Die Projekte sollen regionale Ressourcen einsetzen sowie die Wertschöpfung und Beschäftigung in den Regionen fördern. Das Angebot der ecoplus Regionalförderung umfasst sowohl die Beratung als auch die umfassende Abwicklung von Förderungen."