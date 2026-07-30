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Strafen bis 40.000 Euro

Urlauber-Hotspot beschließt Alkoholverbot ab 21 Uhr

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Die Altstadt von Split in Kroatien bei Sonnenaufgang mit Booten und Palmen am Wasser.
© Getty Images
In einem beliebten Reiseziel für den Sommerurlaub gilt ab sofort in der Sommersaison ein strenges Alkoholverbot ab 21 Uhr.
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Der nächste Schock für viele Kroatien-Urlauber. Nachdem es schon teilweise Badeverbot im Meer gegeben hatte und die Preise immer teurer werden, gibt es nun auch ein abendliches Alkoholverbot.

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Dabei kämpft der Staat an der Adria heuer mit extremem Rückgang der Urlauber und dennoch beschloss der Stadtrat von Split nun mit überwältigender Mehrheit, dass ab sofort in der Sommersaison von 1. Juni bis 15. September von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden darf.

Die Beschränkung betrifft alle Einrichtungen, unabhängig davon, ob dies deren Haupt- oder Nebengeschäft sei. Supermärkte, Geschäfte, Tankstellen, Automaten und viele weitere Verkaufsstände sind betroffen, die einzige Ausnahme gilt in Restaurants und Nachtclubs in der Gastronomie.

Unmut wegen Sonderregelung

Die Sonderregelung sorgte bei der Abstimmung für extremen Unmut, denn der Hauptgrund für das strenge Vorgehen ist, dass die Stadt mit nächtlichen Ruhestörungen, unangemessenem Verhalten und Verschmutzung der öffentlichen Bereiche zu kämpfen hatte. Auch die Einsatzkräfte und Krankenhäuser haderten oftmals wegen stark alkoholisierter Personen mit erhöhter Belastung in den Sommermonaten.

Wer gegen die neue Verordnung verstößt, muss mit Geldstrafen zwischen 5.000 und 39.810 Euro rechnen. Besonders strenge Kontrollen wurden im Bereich des historischen Stadtzentrums angekündigt.

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