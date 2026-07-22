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Knallhart-Maßnahme

Kroatien-Schock: Erster Urlaubsort verbietet Alkohol

Luftaufnahme der Küstenstadt Makarska mit Altstadt, Hafen und blauem Meer in Kroatien.
© Getty Images/iStockphoto
Die kroatische Küstenstadt Makarska geht als erste Gemeinde des Landes mit einem nächtlichen Alkoholverkaufsverbot gegen die Folgen des Massentourismus vor.
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Künftig darf zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens in Supermärkten, Kiosken, Bäckereien und anderen Verkaufsstellen kein Alkohol mehr verkauft werden.

Luftaufnahme von Makarska mit Yachthafen und Biokovo-Gebirge im Hintergrund bei Sonnenuntergang.
© Getty Images/iStockphoto

Möglich wurde die Maßnahme durch ein Ende Mai beschlossenes Gesetz der kroatischen Regierung, das Städten strengere Regeln für den Alkoholverkauf erlaubt. Von dem Verbot ausgenommen sind Restaurants, Bars und Cafés – dort dürfen alkoholische Getränke weiterhin ausgeschenkt werden.

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Ruhe und Ordnung

Hintergrund sind zunehmende Beschwerden über betrunkene Urlauber, die nachts in der Altstadt und am Strand feiern. Anwohner klagen über Lärm, Müll, Vandalismus und öffentliches Urinieren.

Bürgermeister Zoran Paunović betont, die neue Regelung solle die Lebensqualität für Einheimische und Gäste gleichermaßen verbessern. Ziel sei es, Ruhe, Ordnung und eine angenehme Atmosphäre zu bewahren und Makarska langfristig als attraktiven und nachhaltigen Urlaubsort zu erhalten. Ob weitere kroatische Ferienorte dem Beispiel folgen, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen.

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