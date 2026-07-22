3 Meter! Skigebiet versinkt im Schnee

Innerhalb von nur 72 Stunden gab es mehr als drei Meter Neuschnee.

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Während in Österreich und weiten Teilen Europas sommerliche Hitze herrscht, kämpft Chile mit extremen Schneemassen. Ein außergewöhnlicher Wintersturm hat das Anden-Skigebiet Portillo innerhalb von nur 72 Stunden unter 309 Zentimetern Neuschnee begraben. Damit zählt der Schneefall zu den außergewöhnlichsten der vergangenen Jahre. Auch das nahegelegene Skigebiet Valle Nevado meldete rund 170 Zentimeter Neuschnee.

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Straßen unpassierbar

Die enormen Schneemengen sorgen allerdings nicht für sofortigen Pistenspaß. Im Gegenteil: Mehrere Skigebiete sowie wichtige Zufahrtsstraßen in Chile und Argentinien mussten gesperrt werden. Durch den raschen Schneefall ist die Lawinengefahr stark angestiegen, außerdem sind zahlreiche Straßen unpassierbar.

Bevor der Skibetrieb wieder aufgenommen werden kann, müssen Pisten kontrolliert, Liftanlagen überprüft und Straßen sowie Gebäude von den Schneemassen befreit werden. In Portillo steht derzeit die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern an erster Stelle. Erst nach einer umfassenden Bewertung der Lawinenlage sollen die Lifte schrittweise wieder in Betrieb gehen.