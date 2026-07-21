Diese geheime Autoschlüssel-Funktion zum Abkühlen kennen die wenigsten

Ein Auto, das stundenlang in der prallen Sonne steht, wird im Sommer schnell zur Sauna. Doch viele Fahrzeuge verfügen über eine kaum bekannte Funktion, mit der sich der Innenraum bereits vor dem Einsteigen durchlüften lässt, direkt über den Autoschlüssel.

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Wer sein Auto an einem heißen Sommertag auf einem unbeschatteten Parkplatz abstellt, kennt das Problem: Beim Zurückkommen schlägt einem beim Öffnen der Tür eine regelrechte Hitzewelle entgegen. Je länger das Fahrzeug in der Sonne steht, desto extremer werden die Temperaturen im Innenraum. Bereits bei einer Außentemperatur von 20 Grad kann sich ein Auto innerhalb einer Stunde auf rund 46 Grad aufheizen. An besonders heißen Sommertagen mit Temperaturen über 30 Grad reichen oft schon wenige Minuten, damit sich der Innenraum stark erhitzt.

Die versteckte Funktion im Autoschlüssel

Was viele Autofahrer nicht wissen: Bei zahlreichen Fahrzeugen lässt sich der Innenraum bereits vor dem Einsteigen durchlüften, und zwar ganz bequem über den Autoschlüssel. Viele Hersteller haben in ihren Funkschlüsseln eine sogenannte Komfortöffnungsfunktion integriert. Damit können sich alle elektrischen Fenster gleichzeitig öffnen, ohne dass Sie das Fahrzeug zuvor betreten müssen. Die aufgeheizte Luft kann so bereits entweichen, während Sie noch auf das Auto zugehen. Gerade nach dem Einkauf oder einem längeren Aufenthalt in der Sonne kann das den Einstieg deutlich angenehmer machen.

So funktioniert der Trick

Autoschlüssel in der Hand © Getty Images/Westend61

Ob Ihr Fahrzeug diese Funktion besitzt, lässt sich ganz einfach ausprobieren:

Entriegelungstaste am Autoschlüssel gedrückt halten.

Nach wenigen Sekunden sollten sich die Fenster automatisch öffnen.

Lassen Sie die Taste los, stoppen die Fenster.

Bei vielen Modellen funktioniert das Ganze auch umgekehrt: Halten Sie die Verriegelungstaste gedrückt, schließen sich die geöffneten Fenster wieder automatisch.

Nicht jedes Auto beherrscht den Trick

Allerdings verfügen nicht alle Fahrzeuge über diese Komfortfunktion. Voraussetzung sind in der Regel elektrische Fensterheber an allen Fenstern. Fahrzeuge mit manuellen Kurbeln unterstützen die Funktion naturgemäß nicht.

Ob Ihr Auto die Fenster per Fernbedienung öffnen kann, finden Sie am einfachsten in der Betriebsanleitung heraus. Teilweise lässt sich die Funktion auch erst über das Bordmenü oder in der Werkstatt aktivieren.