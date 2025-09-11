Nicht Raducanu: Tennis-Star Alcaraz datet SIE

Carlos Alcaraz holte sich vor kurzem seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Doch fieberte beim Finale schon seine neue Liebe mit?

Am vergangenen Sonntag besiegte Carlos Alcaraz im Finale des US-Open seinen großen Rivalen Jannik Sinner (24) in vier Sätzen mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. In der Arena war auch das Top-Model Brooks Nader (28). Sie könnte für den Spanier besonders mitgefiebert haben.

Bei der New York Fashion-Show von Raising Cane am Mittwoch gab Grace Ann, die Schwester des Models, einen sehr persönlichen Einblick: "Die Gerüchte stimmen. Dating ist ein so dehnbarer Begriff. Aber ich weiß, dass er der Mann der Stunde ist."

Wilde Gerüchte

Sie freut sich auf das Kennenlernen von Alcaraz: "Ich brenne darauf. So ein süßes Ding." Derzeit haben sich weder der Weltranglistenerste noch Brooks Nader zu den Gerüchten geäußert. Ihre Liebe haben sie noch nicht offiziell gemacht.

© Getty Images

Vor wenigen Tagen lauteten die Gerüchte anders. Damals hatte Nader eine Romanze mit seinem Rivalen Jannik Sinner. Hier heizte ihre Schwester auch die Spekulationen an.