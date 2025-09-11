Nicht Raducanu: Tennis-Star Alcaraz datet SIE

Carlos Alcaraz holte sich vor kurzem seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Doch fieberte beim Finale schon seine neue Liebe mit?
Am vergangenen Sonntag besiegte Carlos Alcaraz im Finale des US-Open seinen großen Rivalen Jannik Sinner (24) in vier Sätzen mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. In der Arena war auch das Top-Model Brooks Nader (28). Sie könnte für den Spanier besonders mitgefiebert haben.
Bei der New York Fashion-Show von Raising Cane am Mittwoch gab Grace Ann, die Schwester des Models, einen sehr persönlichen Einblick: "Die Gerüchte stimmen. Dating ist ein so dehnbarer Begriff. Aber ich weiß, dass er der Mann der Stunde ist."
Wilde Gerüchte
Sie freut sich auf das Kennenlernen von Alcaraz: "Ich brenne darauf. So ein süßes Ding." Derzeit haben sich weder der Weltranglistenerste noch Brooks Nader zu den Gerüchten geäußert. Ihre Liebe haben sie noch nicht offiziell gemacht.
Vor wenigen Tagen lauteten die Gerüchte anders. Damals hatte Nader eine Romanze mit seinem Rivalen Jannik Sinner. Hier heizte ihre Schwester auch die Spekulationen an.