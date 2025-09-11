DTM-Leader Auer vor Heimspiel! Tiroler führt Meisterschaft vor Red Bull Ring-Rennen

Lucas Auer führt die DTM-Meisterschaft vor dem Heimspiel am Red Bull Ring in Spielberg. Der Tiroler hat 151 Punkte und liegt knapp vor seinen Verfolgern. Am Wochenende finden zwei Rennen in der Steiermark statt, wo Auer noch nie auf dem Podest stand.

Lucas Auer führt als erfolgreichster heimischer DTM-Pilot vor dem Heimspiel in Spielberg die Meisterschaft an. Der Tiroler, der am Donnerstag seinen 31. Geburtstag feierte, will 2025 als zweiter Österreicher nach Thomas Preining Champion werden. "Es ist für uns eine toughe Strecke, das wird auch so bleiben", übte sich der Mercedes-Dauerbrenner allerdings in Zurückhaltung.

Knappes Punktefeld vor Finale

Auer führt in der Wertung mit 151 Punkten vor dem Briten Jack Aitken (Ferrari/149), dem Türken Ayhancan Güven (Porsche/145) und dem Südafrikaner Jordan Pepper (Lamborghini/145). Theoretische Chancen auf den Titel haben außerdem Thomas Preining (Porsche/136), Maro Engel (Mercedes/131), Rene Rast (BMW/130) und Marco Wittmann (BMW/123) sowie Jules Gounon (Mercedes/126). Geklärt wird die Meisterfrage erst in vier Wochen am Hockenheimring.

Herausforderung Red Bull Ring

Am Samstag und Sonntag finden zwei Rennen auf dem Red Bull Ring statt, dort hat es für den elfmaligen DTM-Tagessieger bei 16 Antritten noch zu keinem Podestplatz gereicht. 2022 fuhr er auf den vierten Platz. "Eine Rechnung habe ich aber nicht offen", sagte Auer. Für Mercedes ist die Strecke traditionell ein Schwachpunkt. "BMW, Ferrari, am ehesten dann noch Porsche" seien dort im Vorteil.

Wetter als möglicher Vorteil

Das Wetter könnte in Spielberg für Turbulenzen sorgen, speziell am Sonntag ist Regen angesagt. Das könnte Mercedes helfen, weil die spezifischen Stärken und Schwächen der verschiedenen Autohersteller nicht mehr so zum Tragen kommen. Auer sieht sich für alle Eventualitäten gerüstet: "Ich bin extrem stolz auf mein Team, weil für mich habe ich die besten im Paddock an meiner Seite."

Zukunft der DTM in Spielberg

2026 werden die Spielberg-Rennen übrigens die Saison im April einläuten, um im September Platz für die MotoGP-Stars zu schaffen. "Der DTM-Saisonauftakt ist immer ein Highlight. Dass der bei uns am Red Bull Ring stattfindet, ist natürlich lässig", sagte Auer. Ob er dabei sein wird, ist offiziell noch offen.