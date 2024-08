Super-Freitag mit zwei rot-weiß-roten Medaillenchancen

Es geht in den Showdown! Nach dem Gold-Donnerstag (Segeln, 470er-Mixed) soll auch der vorletzte Olympia-Tag aus rot-weiß-roter Sicht ein Volltreffer werden. Zwei neue Medaillen sind das klare Ziel.

Los geht's am Freitag (ab 10:15 Uhr, live im Sport24-Olympia-Liveticker) mit Kletterstar Jakob Schubert. 2021 holte der 33-Jährige in Tokio bereits Bronze, in Paris will er diese Leistung nun im Boulder- und Lead-Bewerb verbessern. Doch nicht nur in luftigen Höhen gibt es Chancen auf Edelmetall: Auch Kitesurfer Valentin Bontus strebt nach dem abgebrochenen Finale am Donnerstag in Marseille im Debüt-Bewerb Formula Kite danach, die erste Kite-Medaille für Österreich zu sichern und sein Können unter Beweis zu stellen.

Auböck springt in die »Stinke-Seine«

So früh wie die Freiwasserschwimmer müssen in Paris sonst keine olympischen Aktiven für ihre Wettkämpfe aufstehen. Denn die Männer nehmen am Freitag (ab 7.30 Uhr, im Sport24-Olympia-Liveticker) ihre 10-km-Bewerbe schon um 7.30 Uhr auf, mit Jan Hercog und Felix Auböck sind auch zwei Österreicher dabei. Sie wie ihre Mitstreiter sind aber gerne "early birds", solange die Rennen in der Seine stattfinden. Denn bei all der Diskussion um die Wasserqualität ist es das, worauf sie hintrainiert haben.

Doch mit rund zwei Stunden ist das Schwimmen im Fluss doch um ein Vielfaches länger als es bei den Triathleten war, dementsprechend größer ist eine mögliche Gesundheitsgefährdung. Athletinnen und Athleten hoffen natürlich auf ein sauberes Gewässer, plädieren aber ganz generell für ein Antreten im Herzen der Stadt. Denn die Alternative der Ruder-Regattastrecke in Vaires-sur-Marne brächte ein ganz anderes Rennen. "Komplett flaches Wasser ohne Strömung, dann wären bei beiden Rennen ganz verschiedene Schwimmer die Medaillenanwärter", sagte Auböck.

Schubert will zum goldenen Spiderman werden

In der Medaillenentscheidung, versicherte Jakob Schubert, werde er freilich ein ganz anderes "Mindset" an den Tag legen als im Halbfinale am Mittwoch. Da sei es ums Überleben und ums ins Finale kommen gegangen. "Am Finaltag wird es alles oder nichts sein", sagte der Tiroler Kletterer, der am Freitag (ab 10.15 Uhr, im Sport24-Olympia-Liveticker) in Le Bourget bei Paris auf seine zweite olympische Medaille losgehen wird. Nach Bronze in Tokio 2021 darf diese gerne in einer anderen Farbe sein - am liebsten in Gold.

Schubert startet als vierter Athlet in die vierteilige Boulderrunde, sowie ebenfalls als Vierter in die Vorstieg-Wand (ab 12.35 Uhr), die zusammengerechneten Leistungen ergeben die Endplatzierung im Boulder&Lead-Bewerb. Vor dem 33-Jährigen performen der Brite Hamish McArthur (22), der US-Amerikaner Colin Duffy (20) und der Franzose Paul Jenft (21). Nach ihm kommen mit dem Spanier und Tokio-Olympiasieger Alberto Gines Lopez (21), dem Tschechen Adam Ondra (31), dem Briten Toby Roberts (19) und dem Japaner Sorato Anraku (17) sehr hoch gehandelte Akteure.

Bontus in Marseille auf Silberkurs

Die Entscheidung im Kitesurf-Finale der Olympischen Spiele mit Medaillenhoffnung Valentin Bontus ist auf Freitag (ab 12.30 Uhr, im Sport24-Olympia-Liveticker) verschoben worden. Das Finale musste am Donnerstagnachmittag vor Marseille nach einem von Bontus gewonnenen Rennen abgebrochen werden. Es war nicht genug Wind und das Zeitlimit überschritten. Der Niederösterreicher befindet sich beim Debüt dieser Segeldisziplin mit einem "Win" auf Medaillenkurs, noch ist jede Farbe, aber auch Platz vier möglich.

Bontus reichte als Vierter nach sieben absolvierten Wettfahrten der Eröffnungsserie im Semifinale ein Rennsieg, um ins Finale der besten vier einzuziehen. In diesem dominierte der 23-Jährige von Beginn weg. "Es ist schade, dass wir abbrechen mussten, aber es war die richtige Entscheidung. Es war am Start absolut kein Wind mehr, der Slowene ist schon geschwommen. Es war unmöglich, da nicht hinzufallen", sagte Bontus, der ebenfalls samt Kite baden ging.

Aktuell Führender ist der Slowene Toni Vodisek, der mit zwei "Wins" auf der Habenseite ins Finale gestartet war. Dahinter lauern Bontus und Maximilian Maeder aus Singapur mit je einem Rennsieg. Der Italiener Riccardo Pianosi hat noch keinen zu Buche stehen. Jener Athlet, der zuerst drei Rennsiege einfährt, ist Olympiasieger. Sollte es kein Rennen mehr geben, müssen alle Beteiligten das Reglement nochmals genau studieren, aktuell wusste auch Bontus nicht, ob das dann Silber oder Bronze für ihn bedeuten würde.

Österreicher am Freitag im Einsatz

SCHWIMMEN:

Freiwasser, 10 km Männer: Felix Auböck, Jan Hercog (7.30 Uhr)

WASSERSPRINGEN:

Männer, 10 m Turm, Vorrunde: Anton Knoll (10.00)

KLETTERN:

Boulder/Lead, Finale: Jakob Schubert (10.15 Bouldern, 12.35 Lead)

GOLF:

3. Runde, Frauen: Sarah Schober (Abschlag 10.22), Emma Spitz (11.17)

SEGELN (vor Marseille):

Formula Kite, Finale: Valentin Bontus (ab 12.13)

SYNCHRONSCHWIMMEN:

Duett, Technische Kür: Anna-Maria Alexandri/Eirini-Marina Alexandri (19.30)