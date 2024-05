Lkw verliert Großteil seiner Bier-Ladung

Ein Großteil der Ladung verteilte sich auf der gesamten Fahrbahn.

Salzburg. Am Montag um 18.51 Uhr verlor ein Lkw in St. Johann im Pongau (Ortsteil Reinbach) auf der Pinzgauer Bundesstraße einen Großteil seiner Bier-Ladung. Ein 48-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk St. Johann fuhr mit seinem Firmen-Lkw auf der B311 als in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens, die Verriegelung der linken Bordwand brach. Dadurch fielen Teile der Ladung auf die Fahrbahn.

Die B311 war während der Aufräumarbeiten für 1,5 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Johann war mit 22 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.