Deutschland im EM-Halbfinale! Weltmeister bezwingt Doncics Slowenien mit 99:91

Weltmeister Deutschland und Überraschungsteam Finnland haben am Mittwoch in Riga das Semifinale der Basketball-EM der Männer komplettiert. Die Deutschen setzten sich gegen das von NBA-Topstar Luka Doncic mit 39 Punkten angeführte Slowenien nach Pausenrückstand mit 99:91 durch.

Finnlands Überraschungslauf geht weiter

Die Finnen gewannen den Außenseiter-Vergleich mit Georgien 93:79 und setzen ihre überraschende EM-Reise fort. Beide Teams treffen am Freitag im Duell um einen Finalplatz aufeinander.

Weites Halbfinale komplett

Das zweite Semifinale bestreiten die Türkei und Griechenland. Die EM in Riga geht damit mit vier starken Teams in die entscheidende Phase, wobei Deutschland nach dem Sieg über Slowenien als einer der Favoriten gilt.