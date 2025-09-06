Österreichs Männer im Viertelfinale gegen Deutschland

Österreichs 3x3-Basketball-Herren haben als Titelverteidiger bei der EM in Kopenhagen die K.o.-Phase erreicht. Das Team besiegte Litauen und Dänemark. Im Viertelfinale wartet Deutschland. Die Frauen schieden aus.

Österreichs Männer-Team ist die Mission Titelverteidigung bei der 3x3-Europameisterschaft mit zwei Siegen gestartet. In Kopenhagen setzten sich Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Fabio Söhnel und Quincy Diggs gegen Litauen (21:16) und Gastgeber Dänemark (18:15) durch.

Frauen verpassen K.o.-Phase

Bei den Frauen kassierten die Österreicherinnen zwei Niederlagen und verpassten die K.o.-Runde. Einem 12:18 gegen die Niederländerinnen folgte ein 12:22 gegen Litauen. Gegen die Baltinnen lagen sie zunächst mit 9:5 voran.

Viertelfinale gegen Deutschland

Das Männer-Team trifft im Viertelfinale am Sonntag um 11:15 Uhr auf Deutschland. Ein mögliches Halbfinale und die Finalspiele würden ebenfalls noch am Sonntag stattfinden.