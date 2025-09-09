Türkei und Griechenland im Halbfinale, Deutschland trifft auf Slowenien

Die Türkei feiert ihr erstes EM-Halbfinale seit 24 Jahren. Nach dem 91:77 gegen Polen wartet Griechenland. Antetokounmpo führte sein Team mit 29 Punkten zum Sieg über Litauen.

Die Türkei setzte sich am Dienstag im Viertelfinale der Basketball-EM in Riga mit 91:77 (46:32) gegen Polen durch. Angeführt von NBA-Center Alperen Sengun, der 19 Punkte erzielte, blieb das Team von Trainer Ergin Ataman auch im fünften Spiel ungeschlagen. Für die Türken ist es die erste Halbfinal-Teilnahme seit 1999.

Gegner im Halbfinale ist Griechenland. Das Team um NBA-Star Giannis Antetokounmpo gewann gegen Litauen mit 87:76 (44:38). Antetokounmpo war mit 29 Punkten klarer Topscorer der Partie. Rund 7.000 litauische Fans sorgten in der Riga-Arena für Heimspiel-Atmosphäre, konnten den Favoriten aber nicht zum Sieg tragen.

Spannung auch für Deutschland

Weltmeister Deutschland greift am Mittwoch ins Viertelfinale ein. In Riga trifft das Team ab 20.00 Uhr auf Slowenien mit Superstar Luka Doncic. Zuvor duellieren sich Finnland und Georgien ab 16.00 Uhr um ein Ticket fürs Halbfinale.