Paukenschlag: Trainer-Legende kehrt zum FC Bayern zurück

Die Basketball-Abteilung vom FC Bayern München hat einen neuen Trainer. Die Trainerlegende Svetislav Pesic übernimmt die Münchner nach der überraschenden Entlassung von Gordon Herbert.

Am Wochenende feuerte der FC Bayern München überraschend seinen bisherigen Trainer für das Basketballteam, Gordon Herbert. Als Ersatz holen sie nun die Trainerlegende Svetislav Pesic (76) zurück. Er übernimmt bis Saisonende die Münchner.

Pesic kennt den amtierenden deutschen Basketballmeister sehr gut. Der Serbe war 2014 der Trainer bei der ersten Meisterschaft vom FC Bayern. Jetzt soll der 76-Jährige die Saison retten.

"Svetislav kennt München, er kennt Bayern und beide Ligen"

Sportdirektor Dragan Tarlac erklärt: "Svetislav kennt München, er kennt Bayern und beide Ligen; einige von uns kennen ihn auch sehr gut – daher dürfte seine Eingewöhnungszeit kurz sein. Das gibt uns zusammen mit seiner enormen Erfahrung ein sehr gutes Gefühl bei dieser Entscheidung."

Vom Herbst 2012 bis 2016 saß Pesic schon auf der Trainerbank vom FC Bayern. Der Serbe konnte unzählige große Erfolge feiern. Mit Jugoslawien konnte er 2002 den WM-Titel holen. Mit Deutschland wurde 1993 Europameister. Den gleichen Titel gewann Pesic 2001 auch mit Jugoslawien. Bei den Olympischen Spielen erreichte er mit Serbien den dritten Platz.

Erstes Spiel am Dienstag

Auf Klubebene feierte er 2003 das Triple mit dem FC Barcelona. Mit dem deutschen Team Alba Berlin holte er fünf Meisterschaften und zweimal den Pokal.

Am Montagnachmittag stellte sich Pesic seiner neuen Mannschaft vor. Im Anschluss trat er gemeinsam mit Präsident Herbert Hainer und Tarlac vor die Presse. Schon am Dienstagabend wird der Serbe erstmals im EuroLeague-Heimspiel gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv auf der Bank sitzen.