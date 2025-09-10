Pellizzari siegt auf Vuelta-Berg – Gall weiter Sechster

Die 17. Vuelta-Etappe endete mit dem Premierensieg von Giulio Pellizzari. Felix Gall kam auf Platz sieben und hält knapp Rang sechs im Gesamtklassement. Das für Donnerstag geplante Zeitfahren wurde aus Sicherheitsgründen massiv verkürzt.

Giulio Pellizzari (Red Bull) gewann am Mittwoch die Bergetappe von O Barco de Valdeorras auf den Alto de El Morredero. Der 21-Jährige setzte sich im Finale vor Thomas Pidcock (+16 Sekunden) und Jai Hindley (+18) durch. Felix Gall kam mit 53 Sekunden Rückstand als Siebenter ins Ziel. Damit liegt der Osttiroler weiter auf Gesamtrang sechs, allerdings nur zwei Sekunden vor Matthew Riccitello. An der Spitze bleibt Jonas Vingegaard.

Gall: „Noch ein paar Tage kämpfen“

Gall sprach nach der Etappe offen über seine Kräfteprobleme. „Ich habe mich nicht super gefühlt, ähnlich wie gestern. Aber ich habe meinen Rhythmus gefunden, der Rückstand hielt sich in Grenzen“, erklärte der Decathlon-Kapitän. Nach einer langen Saison mit Tour de France und nun dritter Vuelta-Woche gehe es ums Durchhalten: „Ich hoffe, dass ich meinen Platz in der Gesamtwertung halten kann.“

Gamper früh vorne, Waldbrandspuren im Anstieg

Patrick Gamper (Jayco) gehörte lange einer Ausreißergruppe an, wurde aber vor dem Schlussanstieg eingeholt. Auf den letzten 8,8 Kilometern mit fast zehn Prozent Steigung und starkem Wind kämpften die Favoriten. Am Straßenrand waren noch Spuren jüngster Waldbrände sichtbar. Joao Almeida, Gesamtzweiter, sprach vom „erschreckenden Schaden“.

Zeitfahren verkürzt, Sicherheitslage angespannt

Das Zeitfahren am Donnerstag in Valladolid wurde von 27,2 auf 12,2 Kilometer reduziert. Gall könnte von der Verkürzung profitieren, da um ihn herum ebenfalls Kletterer im Klassement platziert sind. Unterdessen drohen die Fahrer mit einem Abbruch der Vuelta, sollte es zu weiteren Pro-Palästina-Protesten kommen. Am Vortag war die Etappe erneut gestoppt worden, für das Wochenende wurden zusätzliche 1.500 Polizisten angekündigt.