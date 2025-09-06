14. Vuelta-Etappe: Soler siegt solo – Gall bleibt Gesamt-Fünfter

Marc Soler hat die 14. Etappe der Vuelta a España gewonnen. Der Spanier setzte sich solo durch, Felix Gall belegte erneut Rang fünf.

Avilés. Marc Soler hat am Samstag die 14. Etappe der 80. Vuelta a España gewonnen. Der spanische UAE-Profi siegte nach 135,9 km von Avilés nach Alto de Farrapona in 3:48:22 Stunden, 39 Sekunden vor Gesamtleader Jonas Vingegaard (Visma) und dessen Teamkollegen Joao Almeida.

Gall erneut Top-5

Österreichs Decathlon-Profi Felix Gall belegte mit 48 Sekunden Rückstand Rang fünf und verteidigte damit seinen fünften Platz in der Gesamtwertung. „Es war wirklich ein hartes Tempo, viel Gegenwind – ohne den Wind hätten wir größere Abstände gesehen. Ich bin total glücklich, wie es läuft“, sagte Gall im Ziel.

UAE feiert siebenten Sieg

UAE feierte bereits den siebenten Etappensieg bei dieser Vuelta. Soler sprach von einem „unglaublichen Teamauftritt“ und freute sich über seinen zehnten Profisieg.

Vingegaard baut Führung aus

Im Kampf um Platz zwei baute Vingegaard seinen Vorsprung auf Almeida leicht auf 48 Sekunden aus. Gall liegt mit 3:30 Minuten Rückstand auf den Dänen weiterhin auf Rang fünf der Gesamtwertung.