Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Notarzt konnte nicht mehr helfen
© APA

Starb vor Ort

Biker auf Brennerbundesstraße tödlich verunglückt

28.09.25, 14:17
Teilen

Die Brennerbundesstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. 

Tirol. Ein 55-jähriger ungarischer Motorradfahrer ist Sonntagfrüh im Gemeindegebiet von Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) auf der Brennerbundesstraße (B182) tödlich verunglückt. Der Mann war aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpflock und ein Verkehrsschild geprallt. Er stürzte in eine angrenzende Wiese, sein Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen. Nachkommende Autofahrer setzten die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei.

Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, der Mann starb noch an der Unfallstelle, hieß es. Die Brennerbundesstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden