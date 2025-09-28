Biker auf Brennerbundesstraße tödlich verunglückt

Die Brennerbundesstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Tirol. Ein 55-jähriger ungarischer Motorradfahrer ist Sonntagfrüh im Gemeindegebiet von Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) auf der Brennerbundesstraße (B182) tödlich verunglückt. Der Mann war aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpflock und ein Verkehrsschild geprallt. Er stürzte in eine angrenzende Wiese, sein Motorrad blieb auf der Fahrbahn liegen. Nachkommende Autofahrer setzten die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei.

Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg, der Mann starb noch an der Unfallstelle, hieß es. Die Brennerbundesstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.