Raucher (58) starb bei Wohnungsbrand

Nachbarn bemerkten spätnachts den Brandgeruch und verständigten die Feuerwehr - bei den Löscharbeiten in der Wohnung stießen die Florianis auf die Leiche des Mieters

Wien. Ein 58-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Feuer in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wilhelm-Otto-Straße ums Leben gekommen - das berichteten Polizei und Feuerwehr am Sonntag in Aussendungen. Feuerwehrleute machten die Brandwohnung ausfindig und brachen die Tür auf. Der leblose Mann wurde ins Freie gebracht, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

Der Brand wurde rasch gelöscht, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Die Flammen wurden unter Atemschutz abgelöscht und das Stiegenhaus sowie angrenzende Wohnungen kontrolliert. Zur Entrauchung der Wohnung und Belüftung des Stiegenhauses kamen Hochleistungsbelüftungsgeräte zum Einsatz. Die Berufsrettung Wien war ebenfalls im Einsatz.

© google maps

Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Landeskriminalamt Wien, hieß es seitens der Polizei. Nach aktuellem Stand dürfte das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen sein. Dort wurden mehrere Zigarettenschachteln und ein Feuerzeug gefunden.