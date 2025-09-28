Alles zu oe24VIP
Diebisches Zimmermädchen
Gäste bestohlen

Diebisches Zimmermädchen in Luxus-Hotel geschnappt

28.09.25, 12:22
Ermittler stellten der Verdächtigen (39) im betroffenen Hotel am Parkring in Wien eine Falle und nahmen die Kambodschanerin - und Rolex-Liebhaberin - fest. Motiv: Sie benötigte Geld für ihre Zähne.

Wien. Eine Reinigungskraft eines Hotels in der Innenstadt ließ seit Anfang August Uhren und Schmuck im Wert von mindestens 40.000 Euro aus Zimmern mitgehen. Ermittler hatten nach mehreren ungeklärten Diebstählen gemeinsam mit Hotelpersonal und der Sicherheitsabteilung des Hauses eine Falle gestellt, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Die 39-Jährige wurde festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher, darunter Bargeld in Höhe von rund 12.500 Euro in unterschiedlichen Währungen. Außerdem wurden eine Rolex-Uhr im Wert von 18.000 Euro und 94 Schmuckstücke - darunter laut Dittrich "zahlreiche hochwertige Ringe" - beschlagnahmt.

Bisher wurden der Frau fünf Coups  nachgewiesen. Die Ermittler des Kriminalreferats Innere Stadt gehen davon aus, dass weitere nicht angezeigte Fälle hinzukommen könnten. Die 39-Jährige war bei ihrer Vernehmung teilweise geständig. Als Motiv gab die kambodschanische Staatsbürgerin an, Geld für eine zahnmedizinische Behandlung gebraucht zu haben.

