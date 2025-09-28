Alles zu oe24VIP
Messer
© LPD Wien

Betretungsverbot

Kebab-Koch (42) drohte in Favoriten mit Messer

28.09.25, 11:44
Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht auf Samstag in einem Lokal im Hotspot-Bezirk Favoriten: Ein Ex-Angestellter soll dort seinen ehemaligen Kollegen mit einem Küchenmesser bedroht haben. 

Wien. Mit einem beachtlich großen Küchenmesser fuchtelte ein 35-jähriger Ex-Angestellter eines Kebab-, Pizza und Grillhauses in der Herzgasse vor einem 42-jährigen ehemaligen Kollegen herum - und drohte mehrmals zuzustechen. Worum es bei dem Streit zwischen den beiden Türken ging, ist nicht bekannt.

Weiter um 2.30 Uhr in der Nacht noch anwesende Personen konnten dem Tobenden das Messer abnehmen. Dabei soll sich der schließlich entwaffnete 35-Jährige ein paar Faustwatschen eingefangen haben.  Alle Beteiligten bestreiten gegenüber der Polizei allerdings jede Gewaltanwendung.

Herzgasse favoriten
© google maps

Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse nahmen den Messer-Mann fest. Weiters wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 35-Jährige nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

