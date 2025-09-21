Frau in Favoriten von Afgahne mit Messer bedroht

Polizei nahm mutmaßlichen Täter nach Angriff auf Frau rasch fest.

Wien. Am Freitagabend gegen 19 Uhr rettete sich eine 24-jährige Frau in die Polizeiinspektion in der Van der Nüll Gasse in Wien-Favoriten auf. Sie gab an, kurz davor im Bereich des Wielandparks von einem Unbekannten beschimpft und mit einem Messer bedroht worden zu sein. Ein unbeteiligter Zeuge soll ein Video vom Vorfall gemacht haben.

Den Polizisten gelang es nach kurzer Zeit die Identität des vermeintlichen Tatverdächtigen auszuforschen. Der 32-Jährige aus Afghanistan konnte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien nur wenige Stunden nach dem Vorfall an seiner Wohnadresse festgenommen werden. In der Wohnung konnte ein Messer vorgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.