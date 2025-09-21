Alles zu oe24VIP
Seiler & Speer: Chart-Sturm nach Rekord-Konzert
© Pascal Riesinger

Platz 1 bei iTunes

Seiler & Speer: Chart-Sturm nach Rekord-Konzert

Von
21.09.25, 13:45
Teilen

Seiler & Speer setzen ihren Erfolgs-Run fort: nach der ausverkauften Hit-Show im Happel-Stadion holt man jetzt mit dem Live-Mitschnitt zum fünften Mal Platz 1 der Charts.   

Am 19. Juli schrieben die Chart-Helden von Seiler & Speer österreichische Musikgeschichte. Über 50.000 Fans feierten im Happel Stadion die Hit-Show „A schware Partie“. Die größte Show des Austropop 2025. Und das erste heimische Sold Out im „Happel“ seit Andreas Gabalier (2019). Jetzt bekommen Christopher Seiler und Bernhard Speer dafür die Rechnung präsentiert. Der 21 Song starke Mitschnitt „A schware Partie“ stürmt an die Spitze der iTunes-Charts und beschert dem Hit-Duo somit bereits das 5. Chart-Gold.

Seiler & Speer: Chart-Sturm nach Rekord-Konzert
© FFS Boo-Kings & Management

Seiler & Speer: Chart-Sturm nach Rekord-Konzert
© Facebook/Pascal Riesinger

Seiler & Speer: Chart-Sturm nach Rekord-Konzert
© Facebook/Pascal Riesinger

„Das ist eine schöne Wertschätzung, aber ausverkaufte Konzerte sind uns am Arsch lieber!“ Und davon stehen nach einer ausgiebigen Deutschland-Tour im Herbst und dem Skiopening in Obertauern (28. November) 2026 endlich wieder jede Menge in Österreich am Plan. Von 16. April (Salzburg Arena) bis 7. August (Graz, Freiluftarena) lässt man mit Kulthits wie „Ham kummst“, „Herr Inspektor“ oder „Hödn“ wieder über 70.000 Fans abrocken. Auch mit einem raren Doppelpack auf der Burg Clam am 24. und 26. Juli.

