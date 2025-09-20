Stars trauern um Soberl

Die Wiener Musikszene steht unter Schock: Soberl von Wiener Wahnsinn ist plötzlich verstorben. Musiker und Persönlichkeiten aus der Szene nehmen Abschied und bekunden ihr Mitgefühl.

Die Stars-Szene trauert. "Ruhe in Frieden, Soberl", schreibt die Kult-Band Monti Beton auf Facebook. "Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Nadine und Martins Familie und natürlich der gesamten Wiener Wahnsinn Family. Viel zu jung. Unfassbar traurig."

Auch Musiker Christopher Seiler der bekannten Band Seiler und Speer äußerte via Instagram sein Beileid.

© Instagram: @christophersailor

Dazu hinterlegt der Song "Knockin' on Heaven's Door" von Bob Dylan.

Doch auch aus der Politik kommen erste Reaktionen. Leo Lugner postete ein Bild des Sängers auf seinem Facebook-Account, dazu ein schwarzes Herz in der Beschreibung.

Soberl war nicht nur ein Teil von Monti Beton, sondern eine der prägendsten Figuren der Wiener Musikszene. Sein Talent und seine Authentizität machten ihn zu einer Ikone für Fans und Kollegen.