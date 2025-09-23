Alles zu oe24VIP
Fahndung
Serientäter

Tretroller und E-Scooter: Dieser Räuber überfiel Rollator-Oma

23.09.25, 11:25
Der brutale Räuber - für den die Unschuldsvermutung gilt - hatte es in allen Fällen auf die Halsketten seiner Opfer abgesehen. Die "Fluchtfahrzeuge" des Verdächtigen waren ein Tretroller sowie ein E-Scooter.

Wien. Der gesuchte Verdächtige schlug in der Zeit von Juni bis August insgesamt vier Mal in der Leopoldstadt, in Wieden sowie in Favoriten zu. Der erste Überfall soll sich am 23. Juni gegen 16 Uhr ereignet haben: Eine betagte Oma (82) war mit einem Rollator unterwegs, als sich der etwa 25 bis 35 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Mann mit einem Tretroller näherte. Der Rollerfahrer entriss der 82-Jährigen mit voller Wucht eine Halskette samt Anhänger, versetzte ihr einen Stoß und flüchtete. Die Seniorin stürzte dabei und verletzte sich.

Wenige Tage später am 27. Juni entriss der Räuber einer 53-Jährigen die Halskette und verletzte die Frau dabei. Danach war es rund drei Wochen um den derzeit unbekannten Täter ruhig, ehe er am 16. Juli erneut zuschlug. Diesmal packte er eine 56-Jährige am Hals und raubte ihr ebenfalls die Halskette. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Der vierte und bisher letzte bekannte Überfall ereignete sich am 14. August: Dabei kam der Gesuchte seinem Opfer (76) mit einem E-Scooter entgegen. Er fuhr zunächst an dem 76-Jährigen vorbei, drehte jedoch um und entriss dem Pensionisten ebenfalls die Halskette. Der betagte Senior kam mit einem Schock davon.

Die Polizei veröffentlichte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01 31310 43220 erbeten.

