Segler musste sich drei Stunden lang an Boje klammern

Dramatischer Zwischenfall am Attersee: Ein 63--Jähriger fiel Montagvormittag von seinem Segelboot und musste sich stundenlang im Wasser festklammern, ehe er gerettet wurde.

OÖ. Der Wiener war gegen neun Uhr zu einem Segeltörn am Attersee gestartet. Auf Höhe von Weyregg löste sich aus bisher ungeklärter Ursache die Rückenreling seines Bootes, woraufhin der Segler rücklings ins Wasser fiel - sein Boot indes fuhr aufgrund des starken Windes und des voll gesetzten Segels führerlos weiter.



Mit letzter Kraft gelang es dem 63-Jährigen, sich an die Boje eines Fischernetzes zu retten. Dort klammerte er sich rund drei Stunden fest – zunehmend unterkühlt und bereits von Krämpfen geplagt. Ein 30-jähriger Segler aus Linz bemerkte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin den Mann in Not. Das Paar zögerte nicht, nahm den im Wasser Gestrandeten an Bord und rettete ihn so vor dem Ertrinken.

Nach der Erstversorgung wurde der stark unterkühlte Wiener mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergut-Klinikum geflogen. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache für den Unfall.