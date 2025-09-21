Alles zu oe24VIP
Fünfjähriger im Mühlviertel auf Straße gelaufen und von Pkw erfasst
23-Jährige Lenkerin

Fünfjähriger im Mühlviertel auf Straße gelaufen und von Pkw erfasst

21.09.25, 18:48
Notarzthubschrauber flog Kind ins Kepler Uniklinikum Linz.

. In Hackstock in der Mühlviertler Gemeinde Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) ist am Sonntagnachmittag ein Fünfjähriger von einem Pkw erfasst worden. Das Kind wurde verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Ein Notarzthubschrauber transportierte den Buben ins Kepler Uniklinikum Linz.

Das Auto war von einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach gelenkt worden, die mit ihrem Freund (25) unterwegs war. Die junge Frau gab laut Polizei an, dass das Kind mit einem Becher in der Hand plötzlich über die Fahrbahn gelaufen sei. Der Fünfjährige wurde trotz Vollbremsung von dem Pkw erfasst.

