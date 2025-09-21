Alles zu oe24VIP
putin
© getty

Auf dem Motorrad

Unfall: Putin wäre fast gestorben

21.09.25, 18:31
Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin (72) hat eine persönliche Anekdote erzählt, in der er nach eigenen Worten nur knapp dem Tod entging. 

Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, sprach Putin in einem Gespräch mit Verteidigungsminister Andrei Belousov über einen Vorfall beim Motorradfahren.

„Ich stieg einmal auf ein Motorrad, gab Gas. Es geriet ins Schleudern und kippte um. Ich wich im letzten Moment aus. Es fiel direkt neben mir“, sagte der Kreml-Chef. Wann und wo der Vorfall stattfand, ließ er offen.

Während Militärübungen mit Belarus

Putin präsentierte sich dabei in militärischer Kleidung – obwohl er sich hunderte Kilometer vom Kriegsgeschehen entfernt befand. Die Szene ereignete sich am Rande gemeinsamer Militärübungen Russlands und Belarus, die als antiwestliche Machtdemonstration inszeniert wurden.

Macho-Image Putins

Der russische Präsident nutzt seit Jahren Inszenierungen, um ein Bild des starken Mannes zu pflegen. Immer wieder ließ er sich oberkörperfrei bei Sportarten oder Outdoor-Aktivitäten ablichten. Auch Auftritte mit dem nationalistischen Motorradclub „Nachtwölfe“ zählen zu seinem Repertoire. 2019 fuhr er mit einer russischen Ural-Maschine samt Beiwagen vor.

Eskalation im Ukraine-Krieg

Während Putin seine persönliche Geschichte erzählte, setzte Russland seine Angriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Laut "The Sun" feuerte Moskau zuletzt 580 Drohnen sowie 40 Marsch- und ballistische Raketen in einer einzigen Nacht ab. Mindestens drei Menschen wurden getötet, 13 weitere verletzt.

