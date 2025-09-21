Andrew & Fergie: Nach dreisten Epstein-Lügen muss Charles die Yorks rausschmeißen

Andrew und Fergie sind zu sehr in den Fall um den Pädophilen Epstein verwickelt.

Das könnte es nun gewesen sein für Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson.

Wie britische Medien nun berichten, soll König Charles genug haben von den Lügen rund um den verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein. Andrew soll damals viel ärger verstrickt gewesen sein in die Causa und auch Fergie habe den Straftäter näher gekannt, heißt es nun.

Weitere Konsequenzen

Der König könnte demnach gezwungen sein, die Yorks aufgrund ihres jüngsten Skandals um den verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein von privaten Familienfeiern auszuschließen und eventuell auch Zahlungen zu streichen.

© Getty

Obwohl der Buckingham-Palast keine öffentliche Stellungnahme abgegeben hat, herrschte gestern Abend in königlichen Kreisen deutliche Frustration über neue Enthüllungen, die die Veröffentlichung überschwänglicher E-Mails von Sarah, Herzogin von York, an den Straftäter nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 2011 wegen Kindesmissbrauchs betrafen.

In der Korrespondenz entschuldigte sie sich unterwürfig bei Epstein dafür, dass sie sich öffentlich von ihrem „besten Freund“ distanziert hatte, als bekannt wurde, dass er ihr finanziell ausgeholfen hatte, und behauptete, sie habe dies nur getan, um ihre Karriere als Kinderbuchautorin zu retten.

© Getty Images

Angeblich solle Epstein ihr gedroht haben, heißt es aus den Kreisn rund um Fergie. „Diese E-Mail wurde im Zusammenhang mit einem Ratschlag an die Herzogin verschickt, um Epstein und seine Drohungen zu beschwichtigen“, so eine Sprecherin der Herzogin.Der Herzog von York wurde aufgrund seiner Verbindung zu Epstein bereits gezwungen, alle seine öffentlichen Ämter und Aufgaben aufzugeben und darf nicht mehr an offiziellen königlichen Veranstaltungen teilnehmen. Wahrscheinlich wird es nun weitere Konsequenzen geben, so die Einschätzung von Royals-Experten.