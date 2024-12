Prince Andrew hat sich heftige Fehltritte geleistet.

Prince Andrew, der Duke of York ist einmal mehr in Schwierigkeiten.

Epstein-Skandal

Noch immer hängt ihm der Skandal rund um Jeffrey Epstein nach. In diesem Fall kam es 2022 zu einer Vereinbarung: Die außergerichtliche Einigung zwischen Prinz Andrew und der Klägerin Virginia Giuffre zur Einstellung eines Missbrauchsverfahrens in den USA umfasst nach britischen Medienberichten eine Zahlung in Höhe von zwölf Millionen Pfund (gut 14 Millionen Euro).

Spion-Freund

Nun ist Andrew in einen Spionage-Skandal verwickelt. Er soll gut befreundet sein mit einem chinesischen Spion. Ein echtes No-Go im Königshaus, kaum vorstellbar, wenn er tatsächlich verwickelt ist in Spionage-Tätigkeiten! Wie britische Medien berichten, soll Andrew nun nicht an Feierlichkeiten rund um Weihnachten teilnehmen, sich selber wieder ausladen.

Neue Peinlichkeiten

Der Prinz sollte „wie ein Gentleman“ handeln und ein festliches Familienessen auslassen, um neue Peinlichkeiten wegen des Skandals um seinen chinesischen Spionagefreund zu vermeiden, sagen Insider. Eine Quelle sagte: „Er steht unter Druck, sich zurückzuziehen." Die Royals sollen planen, ihn im kommenden Jahr immer weniger zu involvieren.

Nicht öffentlich

Dem beschämten Andy wird auch nahegelegt, sich nicht in der Öffentlichkeit blicken zu lassen, wenn die Royals am ersten Weihnachtstag zur Kirche in Sandringham gehen.

Seine Einladung zum Essen am Donnerstag im Buckingham Palast für mehr als 50 Mitglieder der erweiterten königlichen Familie soll nun unhaltbar sein.