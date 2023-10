Sahen aus wie Schwestern: Das Todes-Drama um Fergies schöne Mama

Wenige kennen die Geschichte von Fergies Mama Sarah.

Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah " Fergie " Ferguson (64) ist eine stolze Mama von zwei erwachsenen Töchtern und mittlerweile in ihrer Rolle als Oma auch sehr happy. Immer wieder schreibt sie liebevolle Zeilen an ihre Beatrice und ihre Eugenie.

Familie verlassen

Sie selbst dürfte kein so gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt haben. Susan verließ die Familie , da war Fergie gerade mal 13 Jahre alt. Sie begann in Argentinien mit dem Polo-Spieler Héctor Barrantes ein neues Leben. Kein leichter Schritt für die Familie; in Adelskreisen wurde über Susan getuschelt, stammte die Familie von Fergie doch aus gutem Hause. Ihr Vater, Major Ronald Ivor Ferguson war ein Ranghoher Offizier beim Militär und managte sogar Prinz Charles Polo-Team.

Reiche Familie

Mutter Susan entstammte einer reichen Industriellenfamilie. 1975 heiratete Susan ihren Héctor, sie züchteten auf einer Ranch Ponys und Rinder, konnten einige glückliche Jahre verbringen. Doch 1990 verstarb Héctor an Krebs und die Ranch wurde zur Belastung für Susan; sie zog in eine Wohnung nach Buenos Aires. Beruflich orientiere sie sich um: sie gründete eine TV-Produktionsfirma für Pferde-Formate und schrieb ein Buch über Polo.

Heirat von Fergie und Andrew - Mama Susan im gelben Ensemble

Tragischer Tod

Doch dann kam ein verhängnisvoller Tag 1998. Susan war auf einer Landstraße unterwegs. Ihr Auto kollidierte mit einem Lieferwagen; Susan starb an den Folgen des Unfalls mit nur 61 Jahren. Ein Jahr nachdem sie noch beim Begräbnis von Lady Di zugegen war. 2015 veröffentlichte Tochter Fergie einen Brief an ihre verstorbene Mum: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht wünschte, einfach das Telefon nehmen zu können und dir zu sagen, was ich gerade mache."