Preis-Schock: HIER ist der Spekulatius so teuer wie noch nie

Der süße Biss ins Weihnachtsgebäck wird teurer: Spekulatius kostet HIER heute im Schnitt 71 Prozent mehr als noch 2021.

Seit Ende August stapeln sich die ersten Spekulatius-Packungen wieder in den Regalen.

Freude am Knuspergebäck

Doch die Freude am Knuspergebäck wird für viele Deutsche durch steigende Preise getrübt. Laut einer Berechnung des Marktforschungsinstituts NIQ für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sind Spekulatius seit 2021 um 71 Prozent teurer geworden.

Immer teurer

Weihnachtsgebäck insgesamt legte im selben Zeitraum um 64 Prozent zu. Zum Vergleich: Lebensmittelpreise stiegen im Schnitt „nur“ um 29,2 Prozent. Ein Beispiel: Der größte Hersteller Borggreve aus Neuenhaus (Niedersachsen) verlangt für eine 600-Gramm-Packung inzwischen 1,69 Euro – 2021 waren es noch 1,09 Euro.

Geschäftsführer Gerrit Vrielink nennt vor allem höhere Energie- und Personalkosten sowie teurere Rohstoffe wie Palmöl und Zucker als Grund für die Preissteigerungen.