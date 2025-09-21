Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
spekulatius
© getty/Symbolbild

Ärgerlich

Preis-Schock: HIER ist der Spekulatius so teuer wie noch nie

21.09.25, 18:05
Teilen

Der süße Biss ins Weihnachtsgebäck wird teurer: Spekulatius kostet HIER heute im Schnitt 71 Prozent mehr als noch 2021. 

Seit Ende August stapeln sich die ersten Spekulatius-Packungen wieder in den Regalen.

Freude am Knuspergebäck 

Doch die Freude am Knuspergebäck wird für viele Deutsche durch steigende Preise getrübt. Laut einer Berechnung des Marktforschungsinstituts NIQ für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sind Spekulatius seit 2021 um 71 Prozent teurer geworden.

Immer teurer 

Weihnachtsgebäck insgesamt legte im selben Zeitraum um 64 Prozent zu. Zum Vergleich: Lebensmittelpreise stiegen im Schnitt „nur“ um 29,2 Prozent. Ein Beispiel: Der größte Hersteller Borggreve aus Neuenhaus (Niedersachsen) verlangt für eine 600-Gramm-Packung inzwischen 1,69 Euro – 2021 waren es noch 1,09 Euro.

Geschäftsführer Gerrit Vrielink nennt vor allem höhere Energie- und Personalkosten sowie teurere Rohstoffe wie Palmöl und Zucker als Grund für die Preissteigerungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden