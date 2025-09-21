Alles zu oe24VIP
öbb
© ÖBB/Espen Eichhöfer

Spitzenjob

Ex-ÖBB-Managerin lenkt bald die Deutsche Bahn

21.09.25, 17:07
Teilen

Evelyn Palla dürfte den schwierigsten Spitzenjob in Deutschland übernehmen. 

Die ehemalige Vorständin der ÖBB Personenverkehrs AG, Evelyn Palla, soll neue Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn werden und das Unternehmen wieder nach vorne bringen.

Am Montag schlägt sie der Verkehrsminister vor

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen. Die Personalia soll am Montag verkündet werden.

Nach dem Vorschlag des deutschen Verkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) wird Palla vom Aufsichtsrat berufen . Die Ex-ÖBB-Managerin folgt auf Richard Lutz, der den bundeseigenen Konzern seit Anfang 2017 führt. Palla, Jahrgang 1973, arbeitet seit 2019 bei der Deutschen Bahn, zuvor acht Jahre bei den ÖBB. Davor war sie bei Tech-Firmen tätig.

