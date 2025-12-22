Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.500 aktien up +2.35% Andritz AG 65.65 aktien up +0.61% BAWAG Group AG 124.80 aktien up +2.38% CA Immobilien Anlagen AG 22.800 aktien down -0.87% CPI Europe AG 15.500 aktien down -1.15% DO & CO Aktiengesellschaft 206.00 aktien up +2.49% EVN AG 28.300 aktien up +1.8% Erste Group Bank AG 101.20 aktien up +1.3% Lenzing AG 22.450 aktien equal +0% OMV AG 46.340 aktien down -0.47% Oesterreichische Post AG 31.050 aktien up +0.16% PORR AG 31.200 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.260 aktien up +2.87% SBO AG 27.100 aktien down -0.55% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.63% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien up +0.92% VERBUND AG Kat. A 62.10 aktien up +1.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -0.78% Wienerberger AG 30.440 aktien down -0.85% voestalpine AG 37.960 aktien down -1.09%
  1. oe24.at
  2. Business
Höhenflug der Goldpreise geht weiter

Rekord

Gold kostet erstmals mehr als 4.400 US-Dollar

22.12.25, 07:38
Teilen

Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis in Dollar um mehr als 68 Prozent gestiegen  

Der Goldpreis ist am Montag im Frühhandel zum ersten Mal seit Oktober auf ein Rekordhoch geklettert. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg um bis zu eineinhalb Prozent auf etwas mehr als 4.403 US-Dollar (3.760 Euro). Dies ist der erste Rekord seit Oktober, als der Goldpreis in einer wochenlang anhaltenden Rally bis auf etwas mehr als 4.380 Dollar gestiegen war, bevor er in den Wochen zeitweise wieder unter die Marke von 4.000 Dollar zurückgefallen war.

Mit dem Anstieg am Montag liegt der Goldpreis kurz vor Jahresende 68 Prozent im Plus. Das Edelmetall ist damit eine der gefragtesten Anlageklassen in diesem Jahr. Zudem steuert es auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu. Damals war der Preis für eine Feinunze um 127 Prozent gestiegen. Noch gefragter als Gold war in diesem Jahr Silber. Der Preis für eine Feinunze Silber erklomm am Montag mit knapp 69,50 Dollar ein weiteres Rekordhoch.

Den Jahresgewinn baute Silber zum Wochenanfang um drei Prozentpunkte auf 140 Prozent aus. Gründe für die starken Kursgewinne bei den beiden Edelmetallen gibt es einige. So flüchten zum Beispiel viele Investoren in Zeiten hoher politischer Unsicherheiten in sogenannte "sichere Häfen". Edelmetalle gelten als eben solche. Zudem haben im Jahresverlauf viele Notenbanken ihre Goldbestände aufgestockt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden