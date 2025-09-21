Wilde Gerüchte um Bill Kaulitz und Ex-Fußballer auf dem Oktoberfest

Society-Liebling und Bruder von Tom Kaulitz und Heidi Klums Freund heizt die Gerüchteküche ordentlich an - beim Oktoberfest zeigte er sich mit einem Ex-Fußballer, der neben ihm Platz nahm. Die zwei feierten ausgelassen - und zogen neugierige Blicke auf sich.

Das Münchner Oktoberfest - mit einer Million Besucher scheint das Großevent in München bei Hitzetemperaturen ein Hammer-Erfolg und Riesen-Spaß für Veranstalter und Besucher zu sein.

Kaulitz-Bruder feiert auf Wiesn

Mitunter bisher gesichtet: Model-Mama Heidi Klum mit Freund Tom Kaulitz, mit an Bord sein Bruder Bill Kaulitz, der für den ein oder anderen Skandal durchaus bekannt ist.

Am ersten offiziellen Tag der Münchner Wiesn feierte Bill Kaulitz (36) im Hofbräuhaus München und später im Käferzelt. Und wie immer bei Bill fiel sein Outfit auf: Er trug eine Lederhose mit Leo-Print.

Fußballer eng mit Bill?

Dabei überraschte besonders seine Platzwahl: Neben Bill saß plötzlich Ex-Fußballer und "Let’s Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason.

Rurik Gislason © Getty

© APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Wie genau seine Verbindung zur Klum-Kaulitz-Familie ist, bleibt offen. Er soll zuvor schon bei einer Klum-Party, die im engeren Kreis kurz vor dem Oktoberfest stattfand, mitgefeiert haben.

Auf einem Video in Bills Story ist zu sehen, wie er im Käferzelt direkt neben dem 37-Jährigen sitzt. Ausgelassen lallen die beiden den Text zu "Pretty Woman" in die Kamera.

Single-Leben nach schwerer Trennung

Seit die Beziehung mit Marc Eggers in die Brüche ging, ist Kaulitz offiziell als Single unterwegs. Ob zwischen dem Fußballer und Bill mehr als nur Freundschaft läuft, ist nicht bekannt. Allerdings datete dieser in der Vergangenheit nur Frauen.