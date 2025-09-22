Alles zu oe24VIP
Florianis bekämpften Flammen
© laumat/Matthias Lauber

Großeinsatz

Elektroautos gingen in Flammen auf

22.09.25, 10:02
Mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Elektroautos, standen aus bisher unbekannter Ursache auf dem Gelände eines Autohändlers in Flammen.

OÖ. Zu den brenzligen Szenen kam es in der Nacht auf Montag in Hörsching (Bezirk Linz-Land). Die Polizei sowie die Feuerwehr wurden mit dem Einsatzbegriff "Brand Pkw im Freiern" auf den Verkaufsplatz eines Autohändlers alarmiert.

Feuerwehr Rutzing im Einsatz
© laumat/Matthias Lauber

Feuerwehr Rutzing im Einsatz
© laumat/Matthias Lauber

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eines der Autos bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich dann auf die beiden Fahrzeuge daneben aus. Der Brand konnte dann soweit in Schach gehalten werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere abgestellte Fahrzeuge erfolgreich verhindert werden konnte.  

Der Löscheinsatz gestaltete sich aber wegen der immensen Hitze der Akkus der Elektroautos für die rund 40 Florianis schwierig. Einer der Akkus konnte laut Polizei nicht vollständig gelöscht werden, weil er so heiß war. Ein Abschleppdienst musste ein spezielles Löschbecken bringen, um sicherzustellten, dass der Akku nicht wieder zu brennen beginnen kann. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

