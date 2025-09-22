Unter PKW eingeklemmt: Biker (30) entgeht Feuertod

Am Sonntag kam es im Tiroler Unterland zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 38-jähriger Österreicher mit einem PKW samt schwerem Viehanhänger von Jenbach in Richtung Stans. Zur selben Zeit war ein 30-jähriger Deutscher auf seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Auf der engen und kurvenreichen Straße kam es in einer der Kurven zur Frontalkollision. Der Motorradfahrer geriet ins Rutschen und schlitterte auf den PKW zu. Für den Lenker des Autos war ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern.

© ZOOM.Tirol

Dramatische Rettung

Nach dem Zusammenprall fing das Motorrad unter dem PKW Feuer, und die Flammen griffen schnell auf den Wagen über. Der österreichische Fahrer konnte den Viehanhänger, in dem sich zwei Kühe befanden, rechtzeitig abkuppeln und so verhindern, dass die Tiere in Gefahr geraten.

© ZOOM.Tirol

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannten beide Fahrzeuge nahezu vollständig aus. Der Motorradfahrer wurde am Straßenrand erstversorgt, bevor er schwer verletzt mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen wurde. Der PKW-Fahrer sowie die Kühe blieben unverletzt.

© ZOOM.Tirol

© ZOOM.Tirol

© ZOOM.Tirol

Die Unterinntalstraße musste für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden, bis die Einsatzkräfte die Brandstelle sichern und die Trümmer beseitigen konnten.